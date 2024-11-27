Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Максим Забелин назначен главой минздрава Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил бывшего руководителя администрации главы Башкирии Максима Забелина министром здравоохранения региона.

Максим Забелин

Максим Забелин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Максим Забелин

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Система здравоохранения региона — это большой и сложный, но невероятно важный механизм, перед которым стоят масштабные задачи по развитию. Впереди много работы»,— написал господин Забелин в своем Telegram-канале.

Среди своих приоритетов она назвал «повышение доступности качественной медицинской помощи, внедрение инновационных технологий и информатизация».

«Всегда открыт к конструктивному диалогу с врачебным сообществом и, конечно же, с жителями Подмосковья»,— добавил он.

Максим Забелин родился в 1979 году в Курской области. Окончил Военно-медицинскую академию по специальности «хирургия», МВА по программе «Менеджмент в здравоохранении» Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, а также факультет «Государственное и муниципальное управление» этой же академии. Имеет степень доктора медицинских наук.

В Башкирии господин Забелин работал с декабря 2018 года, когда возглавил республиканский минздрав. В марте 2021 года стал вице-премьером Башкирии, а спустя еще год был назначен руководителем администрации главы республики. В начале ноября он ушел в отставку и переехал в Московскую область.

Олег Вахитов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...