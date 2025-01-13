Хабиб Нурмагомедов назвал провокацией свое снятие с рейса в США

Бывший боец UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов, которого накануне сняли с летевшего в Лос-Анджелес самолета, прокомментировал инцидент. Он назвал провокацией поведение бортпроводницы, попросившей его пересесть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хабиб Нурмагомедов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Хабиб Нурмагомедов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Спортсмен уточнил, что летел самолетом Frontier Airlines, а не Alaska Airlines. Он утверждает, что стюардесса изначально была с ним очень груба. Нурмагомедов заверил, что «сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию», и призвал людей «быть добрее».

«Хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое у нее было основание для этого — расовое, национальное или еще что-то, я не могу точно сказать»,— написал он в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, после непродолжительного разговора бортпроводница вызвала охрану, и спортсмена высадили с рейса. Нурмагомедов добавил, что через полтора часа сел на другой самолет.

EssentiallySports писала, что Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода, и стюардесса попросила его подтвердить готовность помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. На это спортсмен «не смог дать четкого ответа», а когда его попросили пересесть на другое место, он отказался.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году, он трижды защитил этот титул. На его счету 29 побед и ни одного поражения. В октябре 2020-го он объявил об окончании карьеры.