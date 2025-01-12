Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США после спора со стюардессой

Бывшего бойца UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета, летевшего в Лос-Анджелес, сообщает EssentiallySports. По данным издания, у спортсмена произошел спор со стюардессой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хабиб Нурмагомедов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Хабиб Нурмагомедов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Хабиб Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций стюардесса попросила его подтвердить готовность помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Господин Нурмагомедов не смог дать четкого ответа, утверждает EssentiallySports.

Бортпроводница попросила спортсмена пересесть на другое место, он отказался. После этого к разговору присоединился супервайзер и пояснил, что экс-боец не может оставаться в аварийном ряду, иначе ему придется покинуть самолет. На кадрах, опубликованных порталом, видно, как Хабиб Нурмагомедов и сопровождавшие его товарищи покидают самолет.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году и трижды защитил этот титул. На счету спортсмена 29 побед и ни одного поражения. В октябре 2020-го Нурмагомедов объявил об окончании карьеры и после этого работал тренером. В 2022 году его включили в Зал славы UFC.