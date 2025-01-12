Аэропорт Пулково возобновил работу

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации. На период закрытия воздушной гавани из-за сильного снегопада на запасные аэродромы ушли 33 самолета. Около 50 рейсов были задержаны, уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов»,— сказано в сообщении Росавиации.

Пресс-служба Пулково сообщила о закрытии аэропорта для очистки взлетно-посадочных полос от снега в 08:33 мск. Ожидалось, что работа воздушной гавани возобновится в 09:15 мск, однако ограничения продлили. Аэропорт восстановил работу в 13:31 мск.

Накануне, 11 января, из-за погодных условий в Пулково отменили десять рейсов и задержали 16, следует из информации на онлайн-табло.