Пассажирам задержанных рейсов в Пулково предоставят воду

Пресс-служба петербургского аэропорта Пулково сообщила, что пассажирам рейсов, которые были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий, предоставят воду. Воздушная гавань ранее ограничила прием и отправку самолетов из-за сильного снегопада.

«В зоне вылета внутренних авиалиний: вода предоставляется у выходов на посадку 6 и 11. В зоне выхода международных авиалиний: у выходов на посадку»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Также аэропорт ограничил доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов для обеспечения комфортного размещения на период ожидания рейса. Пассажиров внутренних рейсов просят воспользоваться залом ожидания на втором этаже общедоступной зоны терминала.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, снегопад в Санкт-Петербурге закончится около 16:00. Температура в городе днем — от –3 до –5. Накануне, 11 января, из-за погодных условий в Пулково отменили десять рейсов и задержали 16, следует из информации на онлайн-табло.