Погибших при тушении пожара в Энгельсе сотрудников МЧС представят к наградам

К орденам Мужества представят троих пожарных, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА на промышленное предприятие в Саратовской области. Двое из них — Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов — будут награждены посмертно.

«По решению главы МЧС РФ принято решение представить к государственным наградам трех сотрудников, которые участвовали в тяжелой борьбе с огнем. К государственным наградам — орденам Мужества. Двоих, к сожалению, посмертно. Документы все будут подготовлены»,— сказал сегодня, 11 января, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Костюк на прощании с Геннадием Афанасьевым (цитата по ТАСС).

С другим погибшим сотрудником МЧС, Жасланом Телеуповым, простились вчера в селе Питерка Саратовской области.

Пожар, начавшийся в Энгельсе после атаки беспилотников, тушат уже четвертый день. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 8 января объявил о введении в городе режима ЧС. Сегодня господин Бусаргин сообщил, что площадь возгорания на предприятии сократилась на 80%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налет с пожаром».