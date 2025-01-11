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Коммерсантъ FM
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Погибших при тушении пожара в Энгельсе сотрудников МЧС представят к наградам

К орденам Мужества представят троих пожарных, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА на промышленное предприятие в Саратовской области. Двое из них — Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов — будут награждены посмертно.

«По решению главы МЧС РФ принято решение представить к государственным наградам трех сотрудников, которые участвовали в тяжелой борьбе с огнем. К государственным наградам — орденам Мужества. Двоих, к сожалению, посмертно. Документы все будут подготовлены»,— сказал сегодня, 11 января, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Костюк на прощании с Геннадием Афанасьевым (цитата по ТАСС).

С другим погибшим сотрудником МЧС, Жасланом Телеуповым, простились вчера в селе Питерка Саратовской области.

Пожар, начавшийся в Энгельсе после атаки беспилотников, тушат уже четвертый день. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 8 января объявил о введении в городе режима ЧС. Сегодня господин Бусаргин сообщил, что площадь возгорания на предприятии сократилась на 80%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налет с пожаром».

Фотогалерея

Пожар в Энгельсе

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Рядом с горящим промобъектом в Энгельсе пролегают рельсы

Рядом с горящим промобъектом в Энгельсе пролегают рельсы

Фото: Никита Маркелов

Дым от пожара на энгельсском промышленном объекте уходит вверх вдали от жилой застройки

Дым от пожара на энгельсском промышленном объекте уходит вверх вдали от жилой застройки

Фото: Никита Маркелов

Территория вокруг горящей промзоны в Энгельсе оцеплена

Территория вокруг горящей промзоны в Энгельсе оцеплена

Фото: Никита Маркелов

Техника спецслужб выстроилась на подъезде к горящей промзоне в Энгельсе

Техника спецслужб выстроилась на подъезде к горящей промзоне в Энгельсе

Фото: Никита Маркелов

На подъезде к охваченному огнем промышленному объекту выстроились пожарные машины

На подъезде к охваченному огнем промышленному объекту выстроились пожарные машины

Фото: Никита Маркелов

Власти не говорят, что за объект загорелся в результате атаки беспилотников на Энгельс

Власти не говорят, что за объект загорелся в результате атаки беспилотников на Энгельс

Фото: Никита Маркелов

Роспотребнадзор уверяет, что превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет

Роспотребнадзор уверяет, что превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет

Фото: Никита Маркелов

Дым от горящей промзоны в Энгельсе виден даже с моста &quot;Саратов - Энгельс&quot;

Дым от горящей промзоны в Энгельсе виден даже с моста "Саратов - Энгельс"

Фото: Никита Маркелов

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Рядом с горящим промобъектом в Энгельсе пролегают рельсы

Фото: Никита Маркелов

Дым от пожара на энгельсском промышленном объекте уходит вверх вдали от жилой застройки

Фото: Никита Маркелов

Территория вокруг горящей промзоны в Энгельсе оцеплена

Фото: Никита Маркелов

Техника спецслужб выстроилась на подъезде к горящей промзоне в Энгельсе

Фото: Никита Маркелов

На подъезде к охваченному огнем промышленному объекту выстроились пожарные машины

Фото: Никита Маркелов

Власти не говорят, что за объект загорелся в результате атаки беспилотников на Энгельс

Фото: Никита Маркелов

Роспотребнадзор уверяет, что превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет

Фото: Никита Маркелов

Дым от горящей промзоны в Энгельсе виден даже с моста "Саратов - Энгельс"

Фото: Никита Маркелов

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