Новые изменения о размещении детей в самолетах заработают в конце января

Минтранс внес изменения в правила размещения детей на борту во время перелета, следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации сегодня, 10 января. Согласно новым правилам, авиакомпании должны предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам места на борту в одном ряду, не разделенном проходом, без взимания дополнительной платы.

Еще одни изменения коснулись правил перевозки детей от 2 до 12 лет, являющихся российскими гражданами. Таким пассажирам будет предоставляться скидка в размере 50% от тарифа, кроме полетов в первом классе и бизнес-классе, во время перелетов внутри России. 90% скидка на перевозку ребенка до двух лет без предоставления ему отдельного места в рамках внутренних перелетов сохраняется.

Ранее «Ъ» сообщал, что Минтранс предлагает ужесточить требования к рассадке пассажиров с детьми. Участники рынка считают требования избыточными, чреватыми нарушением прав других пассажиров. Некоторые подростки и вовсе хотят сидеть отдельно от родителей, настаивают авиакомпании.

Подробнее а материале «Ъ» «Подростковые проблемы повисли в воздухе».