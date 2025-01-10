Главные новости за 10 января. Ростов-на-Дону и область

Администрация Мясниковского района приняла постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в границах поврежденных объектов после атаки БПЛА.

Александр Полянин с 9 января займет должность заместителя главы администрации Таганрога по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности.

Юрий Слюсарь отменил режим ЧС в Ростовской области, действовавший с июня 2024 года из-за засухи. Режим ЧС отменен в связи с устранением обстоятельств, послуживших основаниями для его введения.

До конца года в Ростовской области намерены построить новую ветроэлектростанцию суммарной мощностью в 100 МВт. Проект стал частью распоряжения Правительства России о размещении объектов энергетики до 2042 года.

До конца 2025 года министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области завершит расчистку 9,2 км реки Темерник. Расчистка осуществляется от впадения балки Жанкина в балку Темерник до Верхового водохранилища.

Первая очередь кладбища «Ростовское» к началу года оказалась заполнена на 98%. Оставшегося пространства хватит ориентировочно на год.

В 2025 году власти Ростова благоустроят два сквера в Октябрьском и Ленинском районах, а также одну прогулочную зону в Западном микрорайоне.

В 2024 году по требованию специалистов Росздравнадзора по Ростовской области были заблокированы 1613 сайтов с незаконной продажей лекарственных препаратов.

Объявлен открытый аукцион по реализации движимого и недвижимого имущества банкротного ООО «Шахта Ростовская». Общая начальная стоимость двух лотов — 26 млн руб.