Замглавы администрации Таганрога по вопросам архитектуры стал Александр Полянин

Александр Полянин с 9 января займет должность заместителя главы администрации Таганрога по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Таганрога Фото: Администрация Таганрога

Выпускник Ростовского государственного университета путей сообщения, Александр Полянин в течение последних четырех лет занимал аналогичную должность в администрации Сальского района. На новом посту он сменит Василия Романовича, который ранее ушел в отставку по собственному желанию.

Дмитрий Ковалевский