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Замглавы администрации Таганрога по вопросам архитектуры стал Александр Полянин

Александр Полянин с 9 января займет должность заместителя главы администрации Таганрога по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Фото: Администрация Таганрога

Фото: Администрация Таганрога

Выпускник Ростовского государственного университета путей сообщения, Александр Полянин в течение последних четырех лет занимал аналогичную должность в администрации Сальского района. На новом посту он сменит Василия Романовича, который ранее ушел в отставку по собственному желанию.

Дмитрий Ковалевский

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