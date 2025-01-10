В Ростове благоустроят два сквера до конца 2025 года

В 2025 году власти Ростова благоустроят два сквера в Октябрьском и Ленинском районах, а также одну прогулочную зону в Западном микрорайоне. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены сквер им. Оганова, территория по адресу пр-т Буденновский, 2 и прогулочная зона по ул. Зорге от пр. Стачки до ул. Зорге, 9.

Выбор объектов связан с результатами Всероссийского рейтингового голосования и областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области.

По словам Алексея Логвиненко, территория по ул. Зорге рассматривается как перспективное место для отдыха. Здесь планируется создать пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, высадить деревья, кустарники и цветы.

Сейчас идет подготовка необходимой документации для определения подрядных организаций.

Ева Китаева