Врио губернатора Ростовской области отменил режим ЧС, введенный из-за засухи

Юрий Слюсарь отменил режим ЧС в Ростовской области, действовавший с июня 2024 года из-за засухи. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сказано в документе, режим ЧС отменен в связи с устранением обстоятельств, послуживших основаниями для его введения.

С 4 июня 2024 года в Ростовской области области действовал режим повышенной готовности, однако позже экс-губернатор Василий Голубев сменил режим повышенной готовности на режим чрезвычайной ситуации. Он был введен в связи с продолжительной почвенной засухой, из-за которой в регионе погибли и пострадали значительные площади посевов сельхозкультур.

Ева Китаева