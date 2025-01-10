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Врио губернатора Ростовской области отменил режим ЧС, введенный из-за засухи

Юрий Слюсарь отменил режим ЧС в Ростовской области, действовавший с июня 2024 года из-за засухи. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации региона.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сказано в документе, режим ЧС отменен в связи с устранением обстоятельств, послуживших основаниями для его введения.

С 4 июня 2024 года в Ростовской области области действовал режим повышенной готовности, однако позже экс-губернатор Василий Голубев сменил режим повышенной готовности на режим чрезвычайной ситуации. Он был введен в связи с продолжительной почвенной засухой, из-за которой в регионе погибли и пострадали значительные площади посевов сельхозкультур.

Ева Китаева

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