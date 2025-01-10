В Ростовской области расчистят более 9 км реки Темерник до конца года

До конца 2025 года министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области завершит расчистку 9,2 км реки Темерник. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Работы ведутся с 2023 года. Расчистка осуществляется от впадения балки Жанкина в балку Темерник до Верхового водохранилища.

«Проведение комплекса работ обеспечит оздоровление всего бассейна реки Темерник», — подчеркнули в министерстве.

В 2024 году ведомство также расчистило участок реки Ольховая на территории Кашарского района Ростовской области протяженностью около 1 км.

Ева Китаева