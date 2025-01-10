Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2025 году в Ростовской области появится новая ветроэлектростанция

До конца года в Ростовской области намерены построить новую ветроэлектростанцию суммарной мощностью в 100 МВт. Проект стал частью распоряжения Правительства России о размещении объектов энергетики до 2042 года.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Вербная ВЭС будет располагаться на территории Грузиновского сельского поселения в Морозовском районе. Она будет состоять из трех установок, мощность одной из которых составит 20 МВт, двух других — 40 МВт.

Соглашение о строительстве объекта подписали в ходе выставки «Иннопром-2024» замгубернатора Игорь Сорокин и заместитель гендиректора по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС АО «НоваВинд» Виктор Свистунов. На Дону работают шесть ветропарков с суммарной мощностью 610 МВт

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...