В 2025 году в Ростовской области появится новая ветроэлектростанция

До конца года в Ростовской области намерены построить новую ветроэлектростанцию суммарной мощностью в 100 МВт. Проект стал частью распоряжения Правительства России о размещении объектов энергетики до 2042 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Вербная ВЭС будет располагаться на территории Грузиновского сельского поселения в Морозовском районе. Она будет состоять из трех установок, мощность одной из которых составит 20 МВт, двух других — 40 МВт.

Соглашение о строительстве объекта подписали в ходе выставки «Иннопром-2024» замгубернатора Игорь Сорокин и заместитель гендиректора по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС АО «НоваВинд» Виктор Свистунов. На Дону работают шесть ветропарков с суммарной мощностью 610 МВт

Дмитрий Ковалевский