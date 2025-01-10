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Недвижимость ООО «Шахта Ростовская» продают на торгах за 21 млн рублей

Объявлен открытый аукцион по реализации движимого и недвижимого имущества банкротного ООО «Шахта Ростовская». Общая начальная стоимость двух лотов — 26 млн руб. Сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Единым лотом с начальной ценой 21,1 млн руб. на торги выставлено здание общежития ООО «Шахта Ростовская». Общая площадь здания, расположенного в городе Гуково по ул. Баранова, 7, — 898 кв. м. Также в лот входит земельный участок площадью 2072 кв. м. по тому же адресу, газовый счетчик ВК-G16Т с комплектом, газовый котел Navien и отопительный водогрейный котел «Премиум 100 Лемакс».

С начальной ценой 4,8 млн руб. на аукцион выставлено 31 единица движимого имущества, находящегося в Гуково по ул. Трамвайной, 1А. В состав лота входят респираторы, автоматы, пускатели, трансформатор, вентилятор, погрузочная машина, правильногибочная и бурильная установки, насосы и фидерные автоматы.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в начале декабря 2024 года ООО «Шахта Ростовская» было признано Арбитражным судом Ростовской области банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Оценив финансовое состояние предприятия, суд пришел к выводу, что оно является неплатежеспособным, а стоимости его имущества недостаточно для исполнения денежных обязательств перед кредиторами. Процедуру наблюдения в отношении ООО «Шахта Ростовская» в связи с задолженностью 319 млн руб. ввели в июне 2024 года. К тому времени шахта не работала уже около полугода, а большинство ее работников покинули предприятие.

ООО «Шахта Ростовская» зарегистрировано в 2017 году. Компания на 100% принадлежит ООО «Э. Коннект», связанному с компанией E.Connect из Чехии. Сама шахта «Ростовская» расположена в Гуково, ее промышленные запасы угля составляют 40 млн т. До 2018 года угледобывающий комплекс предприятия был во владении обанкротившейся ГК «Кингкоул». E.Connect приобрела за 125 млн руб. шахты «Ростовская» и «Замчаловская» в рамках процедуры банкротства «Кингкоула».

Василий Хитрых

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