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В Мясниковском районе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Администрация Мясниковского района приняла постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в границах поврежденных объектов после атаки БПЛА. Об этом сообщает глава администрации района Андрей Торпуджиян в своем Telegram-канале.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над Ростовской областью. В результате атаки противника возник пожар на складе готовой продукции на предприятии площадью 2 кв. м. в селе Крым, а также в селе Чалтырь произошел пожар, который уничтожил жилой дом и три легковых автомобиля.

«Все службы отработали в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия атаки и обеспечить безопасность граждан», —подчеркнул Андрей Торпуджиян

В ближайшее время пройдут встречи с пострадавшими, на которой рассмотрят меры поддержки и помощи.

Также глава администрации призвал жителей не снимать работу ПВО.

Ева Китаева

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