Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:32

Более 1600 сайтов с нелегальными лекарствами закрыли на Дону в 2024 году

В 2024 году по требованию специалистов Росздравнадзора по Ростовской области были заблокированы 1613 сайтов с незаконной продажей лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Большая часть заблокированных сайтов (40%) предлагали препараты для повышения потенции. На втором месте по популярности (30%) стали гинекологические препараты и антикоагулянты. На третьем месте находятся лекарства от гепатита и психотропные препараты.

В ведомстве отмечают, что для привлечения покупателей на сайтах проводились разнообразные акции, клиентам предлагали скидки и подарки за покупки.

Росздравнадзор напомнил, что легально приобрести лекарственные препараты можно только на тех сайтах, которые имеют разрешение на дистанционную торговлю лекарствами.

Роман Никитин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...