Более 1600 сайтов с нелегальными лекарствами закрыли на Дону в 2024 году

В 2024 году по требованию специалистов Росздравнадзора по Ростовской области были заблокированы 1613 сайтов с незаконной продажей лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Большая часть заблокированных сайтов (40%) предлагали препараты для повышения потенции. На втором месте по популярности (30%) стали гинекологические препараты и антикоагулянты. На третьем месте находятся лекарства от гепатита и психотропные препараты.

В ведомстве отмечают, что для привлечения покупателей на сайтах проводились разнообразные акции, клиентам предлагали скидки и подарки за покупки.

Росздравнадзор напомнил, что легально приобрести лекарственные препараты можно только на тех сайтах, которые имеют разрешение на дистанционную торговлю лекарствами.

Роман Никитин