Главные новости за 9 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Санкт-Петербург и оценить результат затянувшейся реставрации консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Такое заявление лидер государства сделал после доклада министра культуры РФ Ольги Любимовой. Глава ведомства заявила, что в настоящее время идет процесс закупки музыкальных инструментов. Это удивило господина Путина, ведь речь шла о ремонте здания.

В Санкт-Петербурге на 61-м году жизни скончался актер, снявшийся в сериалах «СашаТаня», «Универ» и «Улицы разбитых фонарей», Анатолий Хропов. Актера не стало в ночь на 6 января. Прощание с Анатолием Хроповым пройдет 11 января в крематории на Шафировском проспекте в 12:50. Присоединиться к церемонии желающие также смогут в 11:30 в Елизаветинской больнице.

Комитет по транспорту не будет пускать новые маршруты наземного транспорта на время реконструкции станции метро «Парк Победы», которая начнется летом и завершится в августе 2027 года. В Смольном подчеркнули, что на время реконструкции «Фрунзенской» был усилен автобусный маршрут №50, который как раз проходит через «Парк Победы». Загрузка наземного транспорта в период закрытия станции не будет превышать 85%.

С самого утра 9 января жители Петербурга жаловались на сильный запах газа. Он ощущался как минимум в двух районах города — Центральном и Фрунзенском. Сообщения поступали от жителей домов на Лиговском проспекте, Расстанной улице, возле станций метро «Площадь Александра Невского» и «Обводный канал». В ГРО «ПетербургГаз» изданию уточнили, что в настоящий момент источник запаха, к которому примешиваются ароматы нефтепродуктов, устанавливается.

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга предложили расширить перечень целей, на которые можно потратить материнский капитал. В тексте законопроекта указан перечень услуг, на которые предлагается разрешить тратить социальную поддержку. Семьям могут разрешить покрыть полностью или часть затрат на работы по изготовлению, доставке и установке (замене) оконных блоков, входных дверей, остеклению балконов, лоджий в жилом помещении, расположенном на территории Петербурга и Ленобласти.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало рекламу АО «Альфа-Банк» недобросовестной и оштрафовало на 350 тыс. рублей. Специалисты установили, что в ней отсутствует существенная информация об условиях акции. Это нарушает ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе.

ООО «СЗКК» с 9 января повысило тарифы на проезд для всех категорий транспорта на головном участке платной трассы М-11 «Москва — Петербург». Изменение тарифа составит от 3% до 9% от первоначальной стоимости. В частности, для легковых машин цена вырастет от 10 до 100 руб. за одну поездку в зависимости от маршрута и времени проезда. Речь идет об участках платной трассы от Москвы до Шереметьево-2, от Москвы до Шереметьево-1, а также до Зеленограда, ЦКАД и до МКК.

За последние сутки три жителя Петербурга получили травмы из-за падения сосулек с крыш и навесов. Так, один из пострадавших получил травму головы. Другой — житель Приморского района — «заработал» ушибы. Также на проспекте Большевиков от упавшей сосульки пострадала девочка. Все трое обратились за помощью в больницу.

Депутат ЗакСа от фракции «Единая Россия» Андрей Рябоконь предлагает ввести в России уголовную ответственность за фальсификацию продуктов и детских товаров. Проект постановления появился на сайте городского парламента. В пояснительной записке к нему указано, что в РФ возросли объемы фальсификации продовольственных и непродовольственных товаров. Экспертный совет по обелению (выводу из тени) экономики при комитете Госдумы по экономической политике выявил, что в 2023 году количество нарушений при производстве мясной продукции выросло на 80%, рыбной — на 122%, яиц — на 270%.