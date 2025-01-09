Семьям Петербурга могут разрешить тратить маткапитал на установку дверей и окон

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили расширить перечень целей, на которые можно потратить материнский капитал, добавив работы по установке (замене) оконных блоков и входных дверей. Проект закона поступил в городской парламент.

В тексте указан перечень услуг, на которые предлагается разрешить тратить социальную поддержку. Семьям могут разрешить покрыть полностью или часть затрат на работы по изготовлению, доставке и установке (замене) оконных блоков, входных дверей, остеклению балконов, лоджий в жилом помещении, расположенном на территории Петербурга и Ленобласти.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что инициатива направлена на помощь семьям при покупке жилья, где требуется проведение вышеперечисленных работ. Также депутаты намерены поддержать петербуржцев при постройке частного дома.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что маткапитал разрешили тратить в Петербурге на ремонт таунхаусов.

Татьяна Титаева