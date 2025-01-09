Жители двух районов Петербурга пожаловались на сильный запах газа в городе

С самого утра 9 января жители Петербурга жалуются на сильный запах газа. Он ощущается как минимум в двух районах города — Центральном и Фрунзенском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным «Фонтанки», сообщения поступают от жителей домов на Лиговском проспекте, Расстанной улице, возле станций метро «Площадь Александра Невского» и «Обводный канал». Ощутимо пахнет газом и в районе редакции «Ъ-СПб» на Харьковской улице.

В ГРО «ПетербургГаз» изданию уточнили, что массовые заявки на запах газа в Центральном и Фрунзенском районах начали поступать в диспетчерскую службу примерно с 08:30. «Ощущается посторонний запах — нефтепродуктов. Заявки обрабатываются в штатном режиме»,— отметили в организации.

В настоящий момент источник запаха газа устанавливается, добавили в компании.

Андрей Цедрик