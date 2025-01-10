Застройщик ЖК «Изумрудный» потребовал с отделочников вернуть 16 млн руб. аванса
Застройщик жилого комплекса «Изумрудный» в Казани подал пять исков к подрядчикам на общую сумму свыше 16 млн руб., требуя вернуть авансы за выполненные работы. Заявления основаны на нарушении сроков и неполном объеме работ со стороны подрядчиков.
Застройщик ЖК «Изумрудный» потребовал с отделочников вернуть 16 млн руб. аванса
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Застройщик уже выиграл два дела в арбитражном суде Татарстана, одно проиграл, а по двум продолжаются слушания. Подрядчики утверждают, что работы были выполнены вовремя и в полном объеме, считая иски необоснованными. Следующие слушания по делам запланированы на 13 и 17 января 2025 года.
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