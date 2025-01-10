Застройщик жилого комплекса «Изумрудный» в Казани подал пять исков к подрядчикам на общую сумму свыше 16 млн руб., требуя вернуть авансы за выполненные работы. Заявления основаны на нарушении сроков и неполном объеме работ со стороны подрядчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик ЖК «Изумрудный» потребовал с отделочников вернуть 16 млн руб. аванса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Застройщик ЖК «Изумрудный» потребовал с отделочников вернуть 16 млн руб. аванса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Застройщик уже выиграл два дела в арбитражном суде Татарстана, одно проиграл, а по двум продолжаются слушания. Подрядчики утверждают, что работы были выполнены вовремя и в полном объеме, считая иски необоснованными. Следующие слушания по делам запланированы на 13 и 17 января 2025 года.

Подробности читайте в материале — «„Изумрудный“ дорог».

Влас Северин