«Изумрудный» дорог

Компания, построившая ЖК «Изумрудный» в Приволжском районе Казани, подала 5 исков к подрядчикам на общую сумму более 16 млн руб. Застройщик обосновал иски тем, что подрядчики нарушили сроки работ или не выполнили их в неполном объеме. На этом основании застройщик требует вернуть неотработанный аванс. В итоге застройщик выиграл у подрядчиков два дела, одно дело проиграл, а два других продолжают рассматриваться в арбитражном суде Татарстана. Ответчики заявляют, что работы были сделаны вовремя и в полном объеме, и иски предъявляются по формальным основаниям. Юрист связывает проигрыш подрядчиков в суде с неявкой ответчиков, а также тем, что они не составляли акты выполненных работ.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Внутренняя отделка помещения

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Специализированный застройщик «Изумрудный», построивший одноименный ЖК на востоке Казани, подал 5 исков к своим подрядчикам на общую сумму более 16 млн руб. Предметом спора является неотработанный аванс, а ответчиками выступают индивидуальные предприниматели, нанятые для выполнения монтажных и отделочных работ при строительстве ЖК «Изумрудный». Представитель застройщика сообщил «Ъ Волга-Урал», что подрядчики не выполнили работы в соответствии с договорными условиями, что стало причиной задержки сдачи жилого комплекса в эксплуатацию. При этом представитель компании добавил, что строящийся многоквартирный жилой дом имеет социальное значение, и несвоевременный ввод в эксплуатацию вызвал общественный резонанс и напряженность среди участников долевого строительства.

Жилой комплекс «Изумрудный» расположен в Приволжском районе Казани и состоит из одного 10-этажного дома. Первоначальный срок ввода дома в эксплуатацию был установлен на II квартал 2023 года, однако впоследствии этот срок был перенесен на II квартал 2024 года.



Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО Специализированный застройщик «Изумрудный» был зарегистрирован в апреле 2021 года в Казани. Выручка компании составила 0 руб., чистая прибыль — 104 млн руб., стоимость — 215 млн руб., дебиторская задолженность — 1,5 млрд руб., а кредиторская задолженность — 13 млн руб.

Застройщик «Изумрудный» уже реализовал в Казани 4 проекта, включая 2 здания ЖК «Манго» в Московском районе и жилищно-строительный кооператив «Университетский» для работников Казанского федерального университета.

Два иска застройщика на 1,5 млн и 5,4 млн рублей суд удовлетворил. В материалах одного из дел указано, что подрядчики не представили доказательства выполнения работ, кроме переписки в WhatsApp, а второго — что представители вовсе не явились на судебные заседания.

Один спор на сумму более 3,8 млн рублей застройщики проиграли. Выигравший в суде индивидуальный предприниматель Амир Хамитов на данный момент единственный из подрядчиков ЖК «Изумрудный», кто подтвердил факт выполнения работ, ссылаясь не только на переписку в мессенджере WhatsApp между ним и сотрудниками заказчика, но и на одно из писем от застройщика. Подрядчик, в свою очередь, подал встречный иск к застройщику о взыскании 978 тыс. рублей долга.

В итоге суд удовлетворил иск индивидуального предпринимателя, а застройщику в удовлетворении иска было отказано. Застройщик подал апелляцию на решение суда, однако 11-й апелляционный арбитражный суд оставил ее без удовлетворения, как и ходатайство о приостановке исполнения судебного акта в Арбитражном суде Приволжского округа.

Амир Хамитов, производитель работ в ЖК «Изумрудный» и индивидуальный предприниматель, выигравший дело, сообщил «Ъ Волга-Урал», что иск был подан застройщиком уже после выполнения всех работ.

«Выполняли все работы качественно, в срок, вопросов не было, у тех, кто был в строительном надзоре, тоже никаких вопросов не возникло. Когда мы эти работы закончили, застройщик расторг с нами договор и через месяц подал в суд на возврат полной суммы выплаченных денег», — отметил Амир Хамитов.

В большинстве случаев причиной таких конфликтов становится неопытность предпринимателей, в частности отсутствие подписанных актов о выполненных работах, сообщил «Ъ Волга-Урал» руководитель практики административно-правовой, судебной защиты бизнеса и физлиц компании «Яхатин» Антон Смирнов.

«Вопрос о переписке в WhatsApp между подрядчиком и заказчиком должен быть отражен в договоре как один из способов коммуникации, но он не исключает необходимости подписания актов. Прогнозы для ИП как подрядчиков в данных спорах неутешительны и чаще всего заканчиваются удовлетворением иска о взыскании аванса <...> Но у подрядчиков все еще есть шансы в апелляции, особенно если они смогут доказать, что часть работ была выполнена», — отметил Антон Смирнов.

Юрист добавил, что действия застройщика нельзя назвать злоупотреблением правом, но элемент этого все же может присутствовать, а поражение ответчиков в суде, безусловно, связано с тем, что их представители не присутствовали на судебных заседаниях. Судьи в рамках таких споров открыто указывают на необходимость проведения экспертизы для определения фактически выполненной работы, стороны могут как согласиться, так и отказаться от ее проведения.

Застройщик подал еще два иска к индивидуальным предпринимателям на 3,5 млн и 1,7 млн руб., в настоящее время оба дела рассматриваются в арбитражном суде Республики Татарстан. По одному из дел уже назначена строительно-техническая экспертиза. Следующие заседания по этим делам запланированы на 13 и 17 января 2025 года.

Влас Северин