Главные новости за 9 января. Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщика в Сочи. Заявитель является участником долевого строительства многоквартирного дома на улице Яна Фабрициуса.

В Сочи заключили 158 социальных контрактов на 55 млн руб.

Вступил в силу приговор, вынесенный Центральным районным судом Сочи Александру Шапилову, организатору кредитных кооперативов «Агрорусь» и «Медфарм». Подсудимый получил девять лет и десять месяцев колонии общего режима за мошенничество с деньгами вкладчиков на сумму 54,6 млн руб.

По факту задержки рейса Сочи — Шарм эш-Шейх на десять часов Уральская транспортная прокуратура инициировала проведение проверки. Борт авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь в 15:00 8 января 2025 года, однако отправился только в 1:30 9 января.

В период новогодних и рождественских праздников Сочи принял 496 тыс. гостей. Средняя загрузка отелей и других средств размещения составила около 76% с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Полицейские в Сочи устанавливают обстоятельства получения травм восьмилетним ребенком. В руках несовершеннолетнего взорвалась петарда.

Мещанский суд Москвы продлил домашний арест жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с администрации города Сочи более 6,6 млн руб. в пользу АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в качестве необоснованного обогащения в виде переплаты арендных платежей.

В Сочи следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своего знакомого.