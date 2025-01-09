Задержку рейса из Сочи в Египет на десять часов проверит прокуратура

По факту задержки рейса Сочи — Шарм эш-Шейх на десять часов Уральская транспортная прокуратура инициировала проведение проверки. Борт авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь в 15:00 8 января 2025 года, однако отправился только в 1:30 9 января, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как отметили в надзорном органе, пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице, им предоставили горячее питание и напитки. Свердловская транспортная прокуратура вместе с Сочинским ведомством организовала надзорные мероприятия. По их итогам будет дана оценка исполнения перевозчиком требований законодательства о защите прав потребителей при организации перевозок воздушным транспортом.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания Flydubai продлила ограничение полетов в Сочи до 22 января. Рейсы между Дубаем (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) временно отменены по операционным причинам. Ограничения действуют с конца декабря.