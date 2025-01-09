Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд продлил домашний арест жене экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский суд Москвы продлил домашний арест жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на защиту Янины Копайгородской.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уточняется, что мера пресечения будет действовать до 17 февраля 2025 года. Изначально под домашний арест супругу экс-мэра курорта отправили 13 ноября 2024 года. Адвокаты Янины Копайгородской просили изменить меру пресечения из-за того, что фигурантка не может заниматься детьми, находясь под домашним арестом. Суд ходатайство не удовлетворил.

В конце декабря «Ъ-Сочи» сообщал, что бывший глава города Алексей Копайгородский стал фигурантом нового уголовного дела. Его подозревают в получении взятки. Продолжается также расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), возбужденного в начале осени 2024 года. Следствие считает, что экс-мэр может быть виновен в присвоении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. Янина Копайгородская также проходит в качестве фигурантки по данному делу.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...