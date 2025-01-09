Суд продлил домашний арест жене экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский суд Москвы продлил домашний арест жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на защиту Янины Копайгородской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уточняется, что мера пресечения будет действовать до 17 февраля 2025 года. Изначально под домашний арест супругу экс-мэра курорта отправили 13 ноября 2024 года. Адвокаты Янины Копайгородской просили изменить меру пресечения из-за того, что фигурантка не может заниматься детьми, находясь под домашним арестом. Суд ходатайство не удовлетворил.

В конце декабря «Ъ-Сочи» сообщал, что бывший глава города Алексей Копайгородский стал фигурантом нового уголовного дела. Его подозревают в получении взятки. Продолжается также расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), возбужденного в начале осени 2024 года. Следствие считает, что экс-мэр может быть виновен в присвоении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. Янина Копайгородская также проходит в качестве фигурантки по данному делу.

Вячеслав Рыжков