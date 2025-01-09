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Восьмилетний ребенок пострадал от взрыва петарды в Сочи

Полицейские в Сочи устанавливают обстоятельства получения травм восьмилетним ребенком. В руках несовершеннолетнего взорвалась петарда, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что инцидент произошел 6 января. В УВД Сочи поступило сообщение от гражданки, что рядом с ребенком взорвалась петарда. Пострадавший находился дома один, пока мать была на работе, и играл с петардой. Она взорвалась в левой руке ребенка.

«Несовершеннолетний поступил в больницу с диагнозами пиротехническая травма, контузия левого глаза, множественные ссадины лица и рваная рана левой кисти»,— уточнили в полиции.

По факту случившегося полиция Сочи проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Вячеслав Рыжков

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