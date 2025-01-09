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В Сочи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя

В Сочи следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве своего знакомого. Дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, инцидент произошел днем 9 января, когда двое знакомых встретились возле одного из домов на улице Донской. В ходе общения между мужчинами возник конфликт, который перерос в физическую ссору. Подозреваемый, по версии следствия, нанес своему оппоненту не менее 10 ножевых ударов в различные части тела, в том числе в грудную клетку. В процессе конфликта также пострадала супруга потерпевшего, однако угрозы для ее жизни специалисты не выявили. Очевидцы происшествия вмешались и вызвали правоохранительные органы и медиков. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в машине скорой помощи.

Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств случившегося. На месте происшествия провели осмотр с участием криминалистов. В ближайшее время подозреваемого доставят к следователю для дачи показаний.

«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд Сочи вынес приговор владельцу пекарни, где в феврале 2024 года произошел взрыв газа, унесший жизни трех работников. Суд признал его виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть нескольких лиц.

Мария Удовик

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