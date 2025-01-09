Суд обязал мэрию Сочи выплатить санаторию имени Мориса Тореза 6,6 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с администрации города Сочи более 6,6 млн руб. в пользу АО «Санаторий имени Мориса Тореза» в качестве необоснованного обогащения в виде переплаты арендных платежей. Об этом сообщается в материалах дела в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно решению суда, представители санатория обратились в суд с заявлением об обязании мэрии Сочи внести изменения в договор аренды земельного участка. Истец потребовал рассчитать годовую арендную плату за пользование спорным участком в период с августа по декабрь 2017 год в размере 388,8 тыс. руб., с января 2018 года по декабрь 2020 года в сумме 604,9 тыс. руб., с января 2021 по декабрь 2022 года в размере 495,8 тыс. руб. С января 2023 года размер годовой аренды за пользование участком, как посчитал истец, составил 597 тыс. руб. Таким образом, санаторий потребовал произвести перерасчет уплаченной арендной платы по договору о предоставлении земельного участка на условиях аренды, исходя из ставки земельного налога и кадастровой стоимости территории.

Суд пришел к выводу, что участок был предоставлен в аренду обществу в 2007 году на основании распоряжении губернатора региона «Об изъятии земельного участка для федеральных нужд в целях размещения олимпийского объекта федерального значения». На спорном земельном участке расположены принадлежащее обществу на праве собственности нежилое здание спального корпуса.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Санаторий имени Мориса Тореза» зарегистрировано в Сочи в 1993 году. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Гендиректор — Маргарита Мутчаева. Выручка за 2023 год составила 10,1 млн руб., убыток — 28,6 млн руб.

В соответствии с договором аренды в 2018 году размер годовой аренды (определили в соответствии с Отчетом об оценке величины годовой арендной платы) составил 2,3 млн руб. По мнению истца, установленный дополнительным соглашением в июне 2018 года размер арендной платы является несоответствующим требованиям закона, поскольку арендную плату следует начислять исходя из ставки земельного налога.

«Согласно правой позиции Верховного Суда Российской Федерации, арендная плата, в том числе за муниципальные земельные участки, ограниченные в обороте, не должна превышать размера земельного налога для аналогичных земельных участков. При определении размера арендной платы за земельный участок целесообразно основываться на размере земельного налога, расположенного в том же муниципальном образовании. В этой связи требования общества об обязании произвести перерасчет арендной платы в размере ставки земельного налога подлежат удовлетворению в полном объеме»,— говорится в решении суда.

Тат Гаспарян