В Сочи организатора финансовой пирамиды осудили на 9 лет

Вступил в силу приговор, вынесенный Центральным районным судом Сочи Александру Шапилову, организатору кредитных кооперативов «Агрорусь» и «Медфарм». Подсудимый получил девять лет и десять месяцев колонии общего режима за мошенничество с деньгами вкладчиков на сумму 54,6 млн руб., пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2020 году кооперативы, действовавшие в нескольких регионах России с центральным офисом в Сочи, предлагали гражданам вложить средства в проекты сельского хозяйства и фармацевтики. Вкладчикам гарантировали доход от 7,6% до 19% годовых. После получения денег пайщикам выплатили незначительные суммы в качестве процентов, а в 2021 году офисы закрылись.

Следствие установило, что организации работали по схеме финансовой пирамиды. Потерпевшими признан 101 человек: 62 вкладчика КПК «Агрорусь» и 39 пайщиков ПК «Медфарм». Фигурант Шапилов не признал вину. Суд отклонил его апелляционную жалобу. Личности других участников преступной схемы не установлены.