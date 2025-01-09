Новое расследование по делу сочинских дольщиков инициировал глава СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав дольщика в Сочи. Заявитель является участником долевого строительства многоквартирного дома на улице Яна Фабрициуса, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Краснодарского края обратился в аккаунт Информационного центра СК России в социальной сети «ВКонтакте» с жалобой на нарушение его жилищных прав. В 2013 году застройщик начал возведение многоквартирного дома на улице Яна Фабрициуса и продал квартиры по доверенности от фиктивного собственника здания и участка.

После банкротства застройщика суд признал договор купли-продажи недействительным по иску фиктивного владельца. В результате дольщики потеряли жилье без возврата вложенных средств, а объект продали третьим лицам.

Ранее застройщика осудили за мошенничество по ст. 159 УК РФ (мошенничество), однако права заявителя до сих пор не восстановлены. В следственном управлении СК по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка.

Господин Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах дела после первоначальных следственных действий и о результатах по завершении расследования. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.

Вячеслав Рыжков