В Сочи заключили 158 социальных контрактов на 55 млн рублей

В феврале 2024 года в Сочи стартовал бесплатный проект «Школа самозанятых» для начинающих предпринимателей. Программа реализуется на базе городской Торгово-промышленной палаты в рамках муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса. На курорте заключили 158 социальных контрактов на 55 млн руб., передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В рамках "Школы самозанятых" регулярно проводятся семинары по подготовке бизнес-планов для заключения социального контракта. В течение года проведено 35 семинаров, участие в которых приняли 754 сочинских предпринимателя, 180 самозанятых зарегистрировались и получают дальнейшее сопровождение. Заключено более 150 социальных контрактов. В 2025 году работа "Школы" будет продолжена», — рассказал директор департамента экономики и стратегического развития курорта Алексей Жудик.

Поддержка самозанятых осуществляется в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2024 году статус самозанятых получили более 16 тыс. сочинцев, что на 30% больше показателя 2023 года.

Вячеслав Рыжков