Правительство выделит 4,5 трлн руб. на модернизацию сетей ЖКХ

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» будет выделено 4,5 трлн руб. до 2030 года, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По словам министра, сейчас власти занимаются разработкой сметной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Файзуллин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ирек Файзуллин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Проект предусматривает федеральное финансирование, в его рамках заложено 53 млрд руб. Также будет включено региональное финансирование. Господин Файзуллин счел необходимым довести уровень ежегодного расходования средств ресурсоснабжающих организаций до 80%. По его прогнозам, к 2030 году успеют завершить 2 тыс. объектов.

Президент Владимир Путин отметил, что наиболее важной частью проекта будет улучшение объектов питьевого водоснабжения. Он попросил министра держать этот вопрос на особом контроле, так как это является острой проблемой в некоторых регионах.

11 декабря 2024 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит с 1 марта обязанность организаций в сфере водоснабжения и водоотведения утверждать инвестиционные программы. Программы, в частности, должны будут включать работы по капитальному ремонту. Депутаты ожидают, что законопроект поможет в модернизации ЖКХ, а также планируют распространить новые требования на сферу теплоснабжения.

Подробнее — в публикации «Ъ» «ЖКХ спросят об инвестпрограммах».