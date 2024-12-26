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Екатеринбургский аэропорт Кольцово впервые обслужил за год 8 млн пассажиров

Аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты регионов») впервые обслужил более 8 млн пассажиров за год, сообщили в пресс-службе аэропорта. Восьмимиллионным стал Никита Снежкин, который отправился в Архангельск с семьей — супругой, сыном, мамой и тёщей.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Исполнительный директор аэропорта Александр Пастухов и руководитель филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова поздравили пассажира. В качестве подарка семья получила бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании и доступ к бизнес-залу аэропорта.

Александр Пастухов отметил, что рост пассажиропотока связан с развитием межрегиональных перевозок, позволяющих быстро добираться до разных уголков страны. Отмечается, что с начала работы хаба авиакомпании «Ред Вингс» на базе аэропорта Кольцово было перевезено более 2,2 млн пассажиров.

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