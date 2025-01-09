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Глава департамента по спорту Тюмени Сергей Борисевич ушел в отставку

В отставку по собственному желанию ушел глава департамента по спорту Тюмени Сергей Борисевич. Об увольнении в первый рабочий день нового года чиновник написал на своей странице в «ВКонтакте». «Наступил 2025 год, а это значит, что пора идти дальше, идти вперед!»,— отметил господин Борисевич, не став уточнять, куда уходит.

Администрация Тюмени

Администрация Тюмени

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Администрация Тюмени

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В марте 2021 года мэр Тюмени Руслан Кухарук назначил господина Борисевича на пост главы департамента по спорту Тюмени. С 2019 года он возглавлял городской отдел по спорту. За свою работу награжден грамотами Федерального агентства по физической культуре и спорту, Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства России.

Напомним, в октябре 2024 года губернатор ХМАО Руслан Кухарук спустя месяц после избрания на пост главы региона утвердил новый состав окружного правительства. Из 13 назначенных им вице-губернаторов сразу пятеро — выходцы из Тюменской области.

Полина Щуцкая

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