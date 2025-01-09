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Коммерсантъ FM
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Иранский генерал заявил о «серьезном стратегическом поражении в Сирии»

Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехруз Эсбати заявил, что Иран «потерпел крупное поражение» в Сирии, но все равно попытается действовать в стране. Аудиозапись его речи опубликовал сайт Abdi Media, внимание на это обратила The New York Times (NYT).

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По данным издания, генерал выступил в мечети в Тегеране на прошлой неделе, и его речь «резко контрастировала» с высказываниями руководства Ирана, которое «неделями преуменьшало масштаб стратегических потерь» в Сирии. Господин Эсбати обвинил Россию в том, что она ввела Иран в заблуждение своими утверждениями, что «российские самолеты бомбят сирийских повстанцев, когда на самом деле они сбрасывали бомбы на открытые поля». По его словам, в 2024 году, когда Израиль наносил удары по иранским целям в Сирии, Россия «отключила радары, фактически способствуя этим атакам».

Генерал КСИР также рассказал, что отношения Ирана с президентом Сирии Башаром Асадом были напряженными в течение нескольких месяцев, предшествовавших его отставке. «Я не считаю, что потеря Сирии — это то, чем можно гордиться. Мы потерпели поражение, и поражение было очень сильным, мы получили очень сильный удар, и это было очень тяжело»,— сказал Бехруз Эсбати.

В декабре власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Господин Асад с семьей улетел в Россию.

Подробности — в публикации «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

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