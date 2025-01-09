Пушилин: город Курахово в ДНР будут восстанавливать

Город Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) был важнейшим населенным пунктом в обороне ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он пообещал, что его восстановят, но сроки будут зависеть от оперативной обстановки.

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По словам господина Пушилина, Курахово является «очень серьезным укрепрайоном», сопоставимым с Авдеевкой или Угледаром. «Город достаточно серьезно поврежден, и, безусловно, специалисты дадут уже понимание по восстановлению, но, можно сказать... что Курахово будет восстанавливаться»,— сказал глава ДНР в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

Минобороны России 6 января сообщило о взятии Курахово. Для его обороны, по данным российского ведомства, ВСУ сосредоточили 26 батальонов численностью более 15 тыс. военнослужащих. Бои за город продолжались с сентября 2024 года.

По состоянию на 2022 год в Курахово проживало 18,2 тыс. человек. В городе находится Кураховская ТЭС.