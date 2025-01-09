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В Петербурге действует «желтый» уровень опасности из-за мокрого снега и гололеда

«Желтый» уровень погодной опасности продолжает действовать в четверг, 9 января, на территории Санкт-Петербурга из-за гололедно-изморозевых отложений. Такой режим продлится до 21:00 пятницы, 10 января, сообщили в управлении информации Смольного.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В администрации Петербурга напомнили, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. По прогнозу синоптиков, в течение суток в городе ожидается местами сильный мокрый снег. Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Также предельно внимательными следует быть пешеходам.

Напомним, что накануне в Петербурге в очередной раз объявляли «желтый» уровень опасности из-за гололеда, снега и обледенения. «Ъ-СПб» писал, что ухудшение погодных условий в город принес циклонический вихрь.

Андрей Цедрик

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