Циклонический вихрь принесет в Петербург 8 января мокрый снег и гололед

Центральная часть циклонического вихря сформирует погоду в Петербурге 8 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По словам синоптика, в такой ситуации плотные облака продолжат закрывать небо над мегаполисом, пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах и тротуарах будет скользко.

Температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов. Атмосферное давление упадет и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 9 м/с. Ближе к вечеру его порывы усилятся.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что накануне в городе вводили «желтый уровень» опасности. Росгидрометцентр предупреждал петербуржцев об изморози и гололеде.

Андрей Маркелов