Лизинг металлургического оборудования может вырасти во второй половине 2025 года

Во второй половине 2025 года вероятна реализация отложенного спроса на лизинг металлообрабатывающего и металлургического оборудования, рассказал в интервью «Ъ» гендиректор «ДельтаЛизинг» (входит в ИГ «Инсайт») Максим Гончарук. По его словам, в этом случае и при смягчении денежно-кредитной политики, прирост к результатам 2023 года может составить 10–15%.

Как сообщил господин Гончарук, за девять месяцев 2024 года объем нового бизнеса на рынке лизинга металлообрабатывающего и металлургического оборудования на 1 млрд руб. превысил показатели рекордного 2023 года. Но четвертый квартал, скорее всего, покажет негативную динамику. «Многие приостановили глобальные инвестиционные проекты, мы не говорим сейчас о сделках на уникальное дорогостоящее оборудование. Мы говорим о точечных заменах производственных участков для поддержания текущего объема и качества производства»,— сказал Максим Гончарук. В первой половине 2025 года, добавил топ-менеджер, объемы бизнеса в сегменте упадут.

По данным аналитиков «Северстали», в третьем квартале 2024 года потребление металла в РФ снизилось на 9,2% год к году, до 10,8 млн тонн в связи с сокращением спроса в строительстве и энергетике. Рост — на 2,3% год к году — показывало только машиностроение. В четвертом квартале ожидается снижение спроса на 11% год к году, а по итогам года — на 5,7%, до 43,7 млн тонн (см. «Ъ» от 26 ноября 2024 года). По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), производство стали в РФ в январе--ноябре 2024 года сократилось на 7%, до 64,9 млн тонн.

Подробнее о ситуации на рынке лизинга читайте в интервью.