Дональд Трамп получит признание

Конгресс США сегодня официально утвердит итоги президентских выборов. Он подсчитает голоса выборщиков и юридически признает победу Дональда Трампа. Сделает это вице-президент Камала Харрис, его соперница по гонке за кресло главы Белого дома. Процесс передачи власти обещает быть мирным, в отличие от событий четырехлетней давности, когда произошел захват Капитолия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheney Orr/File Photo, Reuters Фото: Cheney Orr/File Photo, Reuters

Хотя меры безопасности усилены, здание парламента обнесли высоким забором, а силовики приведены в полную боевую готовность, рассказала собственный корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур: «В присутствии законодателей будут открыты конверты с голосами выборщиков от каждого штата. 6 января 2021 года изменилось законодательство Соединенных Штатов, и поставить под сомнение выборы становится гораздо сложнее, потому что в 2021 году, например, можно было это сделать через протесты одного законодателя в Палате представителей и другого законодателя в Сенате. Это все ужесточилось, и роль вице-президента стала минимальной. Конечно, госпожа Харрис будет присутствовать на данном заседании, но ее роль в этом процессе не столь велика.

Были попытки каким-то образом раскачать ситуацию до сертификации выборов. И именно демократы в лице законодателя Джеймина Раскина говорили, мол, а может быть, стоит каким-то образом попробовать в рамках 14-й поправки Конституции отменить итоги выборов, потому что Дональд Трамп участвовал в так называемом восстании 6 января, занимался подстрекательством. Но стало совершенно очевидно, что этого сделать им не удастся, и сейчас тот же самый Раскин говорит, мол, не ожидайте от нас ничего плохого. Да, действительно, вокруг Капитолия и Белого дома заграждения, но скорее это можно связывать с тем, что силовики опасаются повторения сценариев с террористами-одиночками, которые, например, произошли в Новом Орлеане».

Сам Дональд Трамп не будет принимать участия в сертификации выборов, процедура этого не предполагает. Захват Капитолия по-прежнему в памяти американцев. И это лишний раз подчеркивает глубину внутреннего кризиса, отметил профессор политологии Университета Теннеси в США Андрей Коробков:

«Есть прецедент четырехлетней давности. Есть глубочайший раскол американского общества, неприятие Трампа американской элитой. И поэтому всегда возможны какие-то скандалы. Байден сделал очень демонстративный шаг, наградив целый ряд лиц, близких к руководству партии, Хиллари Клинтон и в частности Джорджа Сороса, крупнейшего донора демократов, а также Лиз Чейни, которая была заместителем председателя комиссии по расследованию событий 6 января. Это такой демонстративный шаг, можно сказать, плевок в лицо Трампа.

Поэтому какие-то скандалы возможны, но они, конечно, не изменят результата. Но прежде всего это является свидетельством сохранения глубокого раскола как американской элиты, так и общества в целом».

Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января. В этот же день он обещал помиловать осужденных за штурм Капитолия в 2021 году. Под стражей находятся около 250 человек.

Фотогалерея Путь Дональда Трампа в бизнесе и политике Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца Фото: New York Military Academy Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства Фото: NY Daily News Archive via Getty Images Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization Фото: The Washington Post via Getty Image Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством Фото: AP В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю

На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год Фото: Ronald Reagan Presidential Library Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах Фото: 20th Century Fox В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе

На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен Фото: AP / Marty Lederhandler В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении Фото: AP / Chris O'Meara Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн Фото: Reuters / Marco Bello Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году Фото: AP Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента Фото: AP / LM Otero В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again) Фото: AP / John Locher Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон

На фото: предвыборный митинг в Колорадо Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год Фото: AP / Andrew Harnik Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию Фото: AP / Branden Camp Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой Фото: AP / Eric Jamison Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Фото: AP / Susan Walsh Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию

На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки Фото: Алексей Никольский / РИА Новости На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году Фото: Leah Millis / Reuters В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов Фото: AP / Alex Brandon После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа Фото: Shannon Stapleton / Reuters Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд Фото: AP / Alex Brandon В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан

На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа Фото: Leah Millis / Reuters В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия» Фото: Tom Brenner / Reuters 16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания Фото: Evan Vucci / AP В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет Фото: Reuters / Brian Snyder По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы» Фото: Reuters / Brian Snyder Следующая фотография 1 / 28 Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца Фото: New York Military Academy Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства Фото: NY Daily News Archive via Getty Images Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization Фото: The Washington Post via Getty Image Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством Фото: AP В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю

На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год Фото: Ronald Reagan Presidential Library Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах Фото: 20th Century Fox В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе

На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен Фото: AP / Marty Lederhandler В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении Фото: AP / Chris O'Meara Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн Фото: Reuters / Marco Bello Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году Фото: AP Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента Фото: AP / LM Otero В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again) Фото: AP / John Locher Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон

На фото: предвыборный митинг в Колорадо Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год Фото: AP / Andrew Harnik Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию Фото: AP / Branden Camp Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой Фото: AP / Eric Jamison Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Фото: AP / Susan Walsh Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию

На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки Фото: Алексей Никольский / РИА Новости На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году Фото: Leah Millis / Reuters В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов Фото: AP / Alex Brandon После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа Фото: Shannon Stapleton / Reuters Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд Фото: AP / Alex Brandon В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан

На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа Фото: Leah Millis / Reuters В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия» Фото: Tom Brenner / Reuters 16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания Фото: Evan Vucci / AP В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет Фото: Reuters / Brian Snyder По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы» Фото: Reuters / Brian Snyder Смотреть

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Иван Корякин