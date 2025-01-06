Дональд Трамп получит признание
В США проведут сертификацию итогов выборов президента
Конгресс США сегодня официально утвердит итоги президентских выборов. Он подсчитает голоса выборщиков и юридически признает победу Дональда Трампа. Сделает это вице-президент Камала Харрис, его соперница по гонке за кресло главы Белого дома. Процесс передачи власти обещает быть мирным, в отличие от событий четырехлетней давности, когда произошел захват Капитолия.
Фото: Cheney Orr/File Photo, Reuters
Хотя меры безопасности усилены, здание парламента обнесли высоким забором, а силовики приведены в полную боевую готовность, рассказала собственный корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур: «В присутствии законодателей будут открыты конверты с голосами выборщиков от каждого штата. 6 января 2021 года изменилось законодательство Соединенных Штатов, и поставить под сомнение выборы становится гораздо сложнее, потому что в 2021 году, например, можно было это сделать через протесты одного законодателя в Палате представителей и другого законодателя в Сенате. Это все ужесточилось, и роль вице-президента стала минимальной. Конечно, госпожа Харрис будет присутствовать на данном заседании, но ее роль в этом процессе не столь велика.
Были попытки каким-то образом раскачать ситуацию до сертификации выборов. И именно демократы в лице законодателя Джеймина Раскина говорили, мол, а может быть, стоит каким-то образом попробовать в рамках 14-й поправки Конституции отменить итоги выборов, потому что Дональд Трамп участвовал в так называемом восстании 6 января, занимался подстрекательством. Но стало совершенно очевидно, что этого сделать им не удастся, и сейчас тот же самый Раскин говорит, мол, не ожидайте от нас ничего плохого. Да, действительно, вокруг Капитолия и Белого дома заграждения, но скорее это можно связывать с тем, что силовики опасаются повторения сценариев с террористами-одиночками, которые, например, произошли в Новом Орлеане».
Сам Дональд Трамп не будет принимать участия в сертификации выборов, процедура этого не предполагает. Захват Капитолия по-прежнему в памяти американцев. И это лишний раз подчеркивает глубину внутреннего кризиса, отметил профессор политологии Университета Теннеси в США Андрей Коробков:
«Есть прецедент четырехлетней давности. Есть глубочайший раскол американского общества, неприятие Трампа американской элитой. И поэтому всегда возможны какие-то скандалы. Байден сделал очень демонстративный шаг, наградив целый ряд лиц, близких к руководству партии, Хиллари Клинтон и в частности Джорджа Сороса, крупнейшего донора демократов, а также Лиз Чейни, которая была заместителем председателя комиссии по расследованию событий 6 января. Это такой демонстративный шаг, можно сказать, плевок в лицо Трампа.
Поэтому какие-то скандалы возможны, но они, конечно, не изменят результата. Но прежде всего это является свидетельством сохранения глубокого раскола как американской элиты, так и общества в целом».
Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января. В этот же день он обещал помиловать осужденных за штурм Капитолия в 2021 году. Под стражей находятся около 250 человек.
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