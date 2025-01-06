Главные новости к утру 6 января

Новый состав Конгресса США проведет процедуру подсчета и сертификации итогов выборов президента. Председательствовать на заседании будет проигравшая республиканцу Дональду Трампу вице-президент демократка Камала Харрис.

Снежная буря с сильными снегопадами и ветром с порывами до 22 м/с, которая обрушилась на США, может стать самой мощной за последние десять лет, считает CNN. В Вашингтоне объявлен режим ЧС, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что непогода не помешает сертификации итогов выборов.

Средства ПВО за ночь сбили один беспилотник над Брянской областью, пострадавших нет. При атаке FPV-дрона на село Ржевка Белгородской области ранения получили два человека, повреждены дома и автомобили.

Управление антикоррупционных расследований Южной Кореи (CIO) передало полиции право исполнить судебный ордер на арест президента Юн Сок Ёля в рамках дела о мятеже.

КНДР провела первый в 2025 году пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап». Береговая охрана Японии сообщала о падении ракеты.

Суд бельгийского Льежа рассмотрит вопрос о юридическом иммунитете главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщил истец общественный активист Фредерик Бальдан. Ранее ее обвинили в коррупции при закупке у Pfizer в 2020 году вакцин от COVID-19 более чем на €35 млрд без согласования со странами ЕС.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в одноэтажном доме в поселке Кильмезь Кировской области. После локализации пожара спасатели нашли тела восьми человек в возрасте от 66 до 92 лет.