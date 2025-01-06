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Коммерсантъ FM
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Беспилотник атаковал село в Белгородской области, есть пострадавшие

Два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотника на село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины — осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго - осколочное ранение головы, баротравма и контузия. Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода»,— написал он в Telegram-канале.

При сбросе взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата также выбиты стекла в двух многоквартирных домах и повреждены их фасады, ущерб нанесен четырем легковым автомобилям.

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