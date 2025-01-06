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Коммерсантъ FM
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Режим ЧС объявлен в Вашингтоне из-за надвигающегося снегопада

CNN: снежная буря в США может стать самой мощной за десять лет

Режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне в связи с надвигающейся снежной бурей. Соответствующая информация размещена на сайте офиса мэра Мюриэл Баузер. Согласно информации телеканала CNN, непогода может сопровождаться рекордными за 10 лет снегопадами, метелью и ветром порывами до 22 м/с.

Блумингтон (Индиана) после снегопада

Блумингтон (Индиана) после снегопада

Фото: Reuters

Блумингтон (Индиана) после снегопада

Фото: Reuters

Особый режим будет действовать, по меньшей мере, до конца дня 7 января. Во избежание принудительной эвакуации автомобилей владельцам транспортных средств рекомендовано убрать свои машины, припаркованные на маршрутах движения экстренных служб. Кроме того, сегодня будут закрыты все государственные школы округа Колумбия.

Снегопад в Вашингтоне начался вечером накануне, 5 января. По оценкам метеорологов, в американской столице выпадет от 6 до 15 дюймов (15–25 см) снега.

Снежная буря, которая, как ожидается, затронет более 60 млн жителей центральной части страны и вплоть до восточного побережья. По оценкам метеорологов, снегопады пройдут в отдельных районах в штатах Западная Вирджиния, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссури, Огайо и Пенсильвания. В Соединенных Штатах, по данным портала FlightAware, уже отменено почти 1,5 тыс. рейсов.

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