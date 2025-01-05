На ЗАЭС сообщили об атаке на уникальный тренажер реакторного зала

Украинский беспилотник атаковал корпус «Г» Учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции. Удар пришелся по крыше здания, в котором расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Согласно сообщению пресс-службы ЗАЭС, в результате удара никто не пострадал, разрушений нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗАЭС Фото: Пресс-служба ЗАЭС

ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам с марта 2022 года. В ноябре прошлого года гендиректор госкорпорации «Росатом» (с октября 2022 года ЗАЭС находится под управлением ее «дочки» АО «Росэнергоатом») Алексей Лихачев заявил, что к «привычным ударам беспилотников добавились атаки ствольной артиллерией». Российская сторона обратилась к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно выражал обеспокоенность безопасностью станции из-за продолжающихся обстрелов.