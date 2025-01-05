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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор следит за распространением метапневмовируса после вспышки в КНР

Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле ситуацию с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае. Ранее Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщило о вспышке вируса в северных провинциях.

Метапневмовирус человека (hMPV) — это респираторный вирус, вызывающий заболевания дыхательных путей. Основные симптомы метапневмовируса сходны с проявлениями обычного гриппа или простуды: кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль.

«При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения. Ситуация на контроле Роспотребнадзора»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Данные о вспышках вируса в Китае были получены с помощью проб, взятых с 23 по 29 декабря. В сообщении управления говорится, что острые респираторные вирусные заболевания сейчас «имеют непрерывную тенденцию роста» в Китае. Случаи заболевания метапневмовирусом зарегистрированы и в Казахстане. По данным Минздрава республики, речь идет о незначительном сезонном росте заболеваемости — на 1,6%. Всего было выявлено 30 случаев заражения.

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