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Коммерсантъ FM
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В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса

В большей части Китая зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. Об этом сообщило Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР. Данные были получены на основе анализа проб, взятых в китайских больницах с 23 по 29 декабря.

«Анализ результатов показывает, что острые респираторные вирусные заболевания в настоящее время имеют непрерывную тенденцию роста»,— сообщили в управлении. В частности, увеличивается заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет.

Наибольшее распространение вирус получил в северных провинциях Китая. Результаты исследования также свидетельствуют о распространении в стране других острых респираторных вирусных заболеваний, включая грипп и риновирус.

Случаи заболевания метапневмовирусом зарегистрированы и в Казахстане. По данным Минздрава республики, речь идет о незначительном сезонном росте заболеваемости — на 1,6%. Всего было выявлено 30 случаев заражения.

Основные симптомы метапневмовируса сходны с проявлениями обычного гриппа или простуды: кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. У большинства заболевание протекает в легкой форме, однако у людей с ослабленной иммунной системой, младенцев и пожилых людей метапневмовирус может вызвать серьезные осложнения.

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