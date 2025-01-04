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Петербургская школьница утонула в ванной при странных обстоятельствах

СК проверит обстоятельства смерти 17-летней школьницы в Невском районе Петербурга, сообщает «Фонтанка». По данным издания, несовершеннолетняя утонула в ванной, предварительно приняв неустановленное вещество.

Пострадавшую доставили в больницу Раухфуса вечером 3 января в состоянии клинической смерти. Пациентка скончалась в реанимации, ее тело направили в морг.

Школьница жила с матерью, отцом и братом в однокомнатной квартире. Вела замкнутый образ жизни и большую часть времени проводила за компьютером. В школу подросток не ходила, была на семейном обучении.

По словам матери погибшей, около восьми вечера ей позвонил сын и сказал, что услышал хрипы из ванной, куда пошла сестра. Молодой человек вытащил родственницу и начал оказывать ей медицинскую помощь.

До скорой он дозвониться не сумел, однако матери удалось сразу же. Прибывшие на место медики доставили школьницу в ДГБ №19. Из рюкзака погибшей полицейские достали два пакетика с веществом неизвестным веществом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула на соревнованиях по триатлону Ironman в Барселоне во время заплыва на 3,86 км.

Андрей Маркелов

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