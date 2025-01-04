Блинкен заявил, что США обеспокоены возможностью применения ядерного оружия РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в вопросе потенциального применения Россией ядерного оружия. Он считает эту темой серьезной.

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, нет ничего серьезнее»,— сказал господин Блинкен Financial Times.

Владимир Путин 19 ноября утвердил основы обновленной госполитики страны в области ядерного сдерживания. Теперь доктрина предполагает, что агрессия со стороны неядерного государства, которую поддерживает ядерная страна, будет считаться их совместным нападением на РФ. Новая доктрина была обнародована вскоре после того, как США разрешили Украине наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доктринальные толкования».