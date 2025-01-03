Потерять мост, но вернуть президиум

Главной победой градозащитного сообщества Петербурга в прошлом году стало возвращение через суд полномочий к прежнему президиуму городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, который был отстранен в результате выборов 2022 года. Однако были и поражения: активисты отозвали иск по Фарфоровскому мосту. Также идут суды по ряду других городских объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цимбалинскиий путепровод

Фото: Екатерина Борисова / wikimedia.org Цимбалинскиий путепровод

Фото: Екатерина Борисова / wikimedia.org

ВООПИиК вернули к началу

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил недействительность выборов президиума городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (СПбГО ВООПИиК). Конференция прошла более двух лет назад, а по ее результатам отстранили с руководящих постов организации известных градозащитников, включая Александра Кононова, Анну Капитонову и Бориса Вишневского (признан Минюстом РФ иноагентом). Теперь совет вернулся к прежнему составу.

В 2022 году на внеочередной конференции ВООПИиК, где избирался президиум, не все члены общества смогли принять участие из-за организационных проблем с перечнями участников. Тогда проход участников осуществлялся под руководством федерального совета, из-за чего охрана не пропустила многих участников районных отделений.

После смены состава новыми членами президиума стали Елена Резникова, Сергей Горшкалев, Антон Иванов, отстраненный ранее с поста замглавы отделения, Петр Яковлев, Игорь Пасечник и Нина Шангина. Сразу же после активисты обратились в суд, чтобы оспорить перестановки в составе органа.

Через два года активистам все-таки удалось добиться признания результатов выборов нелегитимными в первой инстанции суда. В ответ на это решение ВООПИиК подал апелляционную жалобу. Несмотря на судебные разбирательства, петербургское отделение продолжало свою работу. В конце 2024 года Санкт-Петербургский городской суд подтвердил недействительность выборов, что привело к изменениям в составе отделения.

Теперь старое руководство снова возобновляет свою деятельность, хотя изменения еще не отражены на сайте совета. Представители ВООПИиК отказались комментировать ситуацию. Градозащитники уже готовы к восстановлению своей работы.

Иск по Фарфоровскому посту разбился на части

Градозащитники отозвали иск из Санкт-Петербургского городского суда по признанию объектом культурного наследия Фарфоровского моста (Цимбалинского путепровода) в Фрунзенском районе. Решение было принято после повторного заключения архитектора Виктора Сахновского, утверждающего об отсутствии исторической ценности у объекта.

Спор между властями города и градозащитниками по Цимбалинскому путепроводу начался еще в 2019 году. Тогда в Смольном обсуждалось строительство новой переправы на месте Фарфоровского моста. Инициатива не устроила активистов, из-за чего они начали жаловаться на предлагаемый проект. Несмотря на их усилия, просьба признать путепровод объектом культурного наследия была отклонена.

После чего правительство города заключило контракт на строительство нового путепровода с ПО «Возрождение» за 9,2 млрд рублей. В свою очередь, урбанисты обратились за помощью в суд, а в подкрепление своих слов заручились поддержкой члена Союза архитекторов России Михаила Мильчика, который все же предлагал пересмотреть ценность Фарфоровского моста.

Однако усилия оказались напрасными, потому как даже дополнительный анализ не подтвердил их предложение. Петербургский архитектор Виктор Сахновский, которого привлекли активисты сами, полностью отрицал необходимость закрепления какого-либо статуса за объектом. В результате из-за нехватки финансов на продолжение судебных тяжб активисты приняли решение отозвать иск.

Складские тяжбы

Городские активисты хотят оспорить непризнание признании складов Кокоревых объектом культурного наследия. Санкт-Петербургский городской суд начал рассматривать иск градозащитников к комитету по охране памятников Петербурга (КГИОП) в начале декабря.

Отмена решения поможет спасти 17 исторических зданий от сноса, поскольку на их месте планируется строительство пассажирского терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). До весны 2023 года склады Кокоревых были защищены законом 820–7, но поправки, поддержанные губернатором Александром Бегловым и Законодательным собранием, позволили снести здания.

Склады Кокоревых на Лиговском проспекте, 50–52, стали известны как музыкальный квартал контркультуры после открытия в квартале клуба «Ионотека», где начинали эстрадную карьеру, певица Гречка, группы «Пасош» и «Буерак», и бара «1703». Здесь в конце десятых годов проходили рэп-баттлы «Versus». Также на территории находятся офисы компаний, мастерские и кофейни.

Однако, согласно плану терминала ВСМ, часть зданий на месте складов снесут, что не устраивает градозащитников. Активисты настаивают на необходимости сохранения квартала кирпичных корпусов и предлагают использовать участок под арт-квартал. Референсом для проекта они указывают пространства «Новая Голландия» и «Севкабель Порт».

В бывших императорских конюшнях откроют культурное пространство

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между КГИОП и арендатором «Конюшенного ведомства» ООО «Ведомство» (бывшее ООО «Бахчасарай»). На месте комплекса бывших императорских конюшен планируют открыть культурное пространство.

Проектную документацию по изменению объекта, как сообщили в Смольном, подготовят до 2026 года, а окончательно все работы завершат в 2031 году. Решение стало результатом после долгих судебных разбирательств и противоречий вокруг «Конюшенного ведомства».

Споры о судьбе бывших конюшен начались еще при губернаторстве Валентины Матвиенко. В 2010 году город передал объект ЗАО «Оранж Девелопмент» Михаилу и Борису Зингаревичам без проведения торгов. Тогда проектировщики утвердили реконструкцию комплекса для создания элитного апарт-отеля, что вызвало протесты градозащитников. В 2015 году совет по сохранению культурного наследия отклонил предложенную концепцию реконструкции. Поэтому Смольный предложил Зингаревичам пересмотреть проект, хотя они уже получили разрешение на строительство. Далее бизнесмены вернули объект в собственность города и получили участки под инвестиционные проекты в компенсацию за затраты, которые превышали 1 млрд рублей.

Продолжение история получила спустя семь лет. В мае 2022 года ООО «Бахчасарай» выиграло конкурс на право аренды «Конюшенного ведомства». Инвестор предложил 3,3 млн рублей за участие в программе «Рубль за метр», а после арендовал пространство для его ремонта и вовлечения здания в хозяйственный оборот. Однако компании, которые не допустили к торгам, хотели отменить результаты и подали в суд, чтобы договор с предприятием расторгли.

В ходе судебных разбирательств истек срок, отведенный на разработку проекта реставрации. Летом этого года КГИОП подал иск против «Бахчасарая», требуя разработать и согласовать проектную документацию в течение 18 месяцев с момента вступления в силу решения.

В декабре комитет добился желаемого, а подрядчик приступил к выполнению проекта по созданию культурного пространства. На данный момент с фасадов здания сняты рекламные баннеры, которые были установлены в течение десяти лет.

Стефания Барченкова