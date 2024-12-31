Главные новости за 31 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

На побережье Краснодарского края собрали почти 70 000 тонн загрязненного мазутом грунта. Новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег нашли возле пляжа «Высокий берег» до 22-го причала.

В праздничные дни для обеспечения безопасности крымчан на полуострове возможны отключения мобильного интернета. Это касается любых операторов полуострова, материка и новых регионов.

Власти Краснодарского края ожидают в новогодние и рождественские праздники турпоток на уровне 1,4 млн человек. В край приедут менее 500 тыс. туристов, еще 315 тыс. человек станут однодневными экскурсантами, около 490 тыс. человек посетят Сочи, при этом сейчас на курорте уже 120 тыс. человек.

За 2024 год кассовые сборы кинотеатров Краснодарского края превысили 1,8 млрд руб. Кинотеатры за год посетили более 4,6 млн жителей Краснодарского края и туристов.

По результатам водолазных обследований в Минтрансе сообщили, что утечки мазута из затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров нет.

Ночью в Севастополе сбили четыре беспилотника и два безэкипажных катера у берега.

Позже стало известно, что Черноморский флот уничтожил восемь безэкипажных катеров.

В ночь на 31 декабря российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников в Краснодарском крае и 17 — в Крыму.

Для поиска наиболее эффективных способов очистки вывезенного с пляжей Анапы и Темрюкского района грунта создают специальную рабочую группу.