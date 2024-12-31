На Кубани создадут рабочую группу для поиска эффективных способов очистки грунта

Для поиска наиболее эффективных способов очистки вывезенного с пляжей Анапы и Темрюкского района грунта создают специальную рабочую группу. Такое поручение дал первый вице-губернатор Кубани, руководитель регионального Оперативного штаба Игорь Галась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

«Задача рабочей группы — выбрать наиболее эффективные, готовые к применению в нужном сейчас промышленном масштабе технологии очистки от мазутных загрязнений вывезенного с пляжей Анапы песка с нефтепродуктами, а также способов более эффективной и быстрой очистки от мазута галечных пляжей»,— отметили в оперштабе.

В спецгруппу войдут ученые Краснодарского края и Москвы, сотрудники министерства природных ресурсов Краснодарского края и Роспотребнадзора, специалисты регионов, где есть опыт работы по ликвидации нефтепродуктов, в частности Красноярского края. Перед ними оперштаб ставит задачу в сжатые сроки систематизировать все предложения и технологии, выбрать наиболее эффективные из них для работы с тем типом нефтепродуктов, которые выбросило на берег Краснодарского края — топочного мазута марки М100. Как пояснили в оперштабе, важное условие — чтобы технология была готова к применению с конкретными сроками реализации.

Татьяна Ручкина